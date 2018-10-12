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Первоисточник: www.macrumors.com Прямая ссылка на новость:
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WarnerMedia и AT&T запустят новый стриминговый сервис

Оказывается, есть ещё в нашем бренном мире корпорации, не обзаведшиеся стриминговым сервисом. Но всё поправимо. Недавно слившийся с телеконгломератом AT&T гигант новостной и развлекательной индустрии WarnerMedia работает над собственным потоковым сервисом, готовясь вступить в конкурентную борьбу с Netflix, Hulu, Amazon и иже с ними.

Новая, покуда безымянная цифровая платформа включит в свою видеотеку коллекцию фильмов, телесериалов, анимационных, документальных проектов WarnerMedia и не только.

AT&T уже владеет кабельными каналами DirecTV и HBO, предлагая услуги потокового видео через платформы DirecTV Now, HBO Go и HBO Now. Новый сервис позволит объединить их видеотеки с архивами WarnerMedia, Turner и Warner Bros. Теперь пользователям не придётся скакать в поисках необходимого фильма, сериала или шоу с одного сервиса на другой.

Цена подписки до сих пор неизвестна, но глава WarnerMedia Джон Станки заверил публику в её привлекательности. Старт потокового сервиса запланирован на четвёртый квартал следующего года.

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