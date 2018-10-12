Пользователи устройств Apple получат бесплатный доступ к контенту новой видеоплатформы

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Готовящийся к открытию сервис потокового видео от Apple наконец-то обретает более чёткие очертания. В первую очередь раскрыта одна из наиболее важных деталей для потенциальной зрительской аудитории платформы — правила доступа к контенту. По информации портала CNBC, владельцы «яблочных» устройств смогут наслаждаться просмотром сериалов совершенно бесплатно.

Анонимные источники утверждают, будто свежий оригинальный контент будет автоматически появляться в видеотеке новой версии специального ТВ-расширения. Помимо оригинальных телефильмов и сериалов, пользователям будет предложено оформить подписку на сторонние потоковые сервисы различных кабельных каналов, вроде HBO, Showtime и Starz.

В этом году Apple планирует потратить на создание оригинального контента около $ 1 млрд. Сериалы с рейтингом PG ориентированы на широкую зрительскую аудиторию. Заработает платформа в марте 2019-го. На данный момент в разработке у Apple 24 многосерийных проекта.