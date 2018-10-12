 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
В сеть утекли детали и трейлер ролевого AAA-экшена по «Гарри Поттеру» Новости игр — лучшее за неделю Рецензия и отзывы на дополнение Destiny 2: Forsaken Кавер на главную песню «Тайной жизни пингвинов» Карл Урбан сыграет в сериале «Судья Дредд: Мега-Сити 1» при одном условии
2
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточники: www.comingsoon.netwww.slashfilm.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Пользователи устройств Apple получат бесплатный доступ к контенту новой видеоплатформы

Готовящийся к открытию сервис потокового видео от Apple наконец-то обретает более чёткие очертания. В первую очередь раскрыта одна из наиболее важных деталей для потенциальной зрительской аудитории платформы — правила доступа к контенту. По информации портала CNBC, владельцы «яблочных» устройств смогут наслаждаться просмотром сериалов совершенно бесплатно.

Анонимные источники утверждают, будто свежий оригинальный контент будет автоматически появляться в видеотеке новой версии специального ТВ-расширения. Помимо оригинальных телефильмов и сериалов, пользователям будет предложено оформить подписку на сторонние потоковые сервисы различных кабельных каналов, вроде HBO, Showtime и Starz.

В этом году Apple планирует потратить на создание оригинального контента около $ 1 млрд. Сериалы с рейтингом PG ориентированы на широкую зрительскую аудиторию. Заработает платформа в марте 2019-го. На данный момент в разработке у Apple 24 многосерийных проекта.

2 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Премьеры фильмов 23 февраля 2017 года: «Защитники», «Вурдалаки» и другие
 
Кино Планы студии Sony на будущее общей с Marvel вселенной
 
Кино «Молчание» — трейлер
 
Кино Режиссёр Нил Бломкамп до сих пор не понимает, что происходит
 
Кино «Джон Уик 2» — трейлер
 
Кино Унесённые политкорректностью: Эд Скрейн и голливудская классика
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Стримы на GameMAG.ru: Эйс и Костя играют в PC-версию Call of Duty: Black Ops 4 на максимальных настройках (сегодня в 18:30)Rise: Race the Future - вдохновленная Ridge Racer и TrackMania гонка обзавелась первым ингейм-скриншотомCall of Duty: Black Ops IIII - режим королевской битвы Blackout поддерживает сплит-скринDreams - Media Molecule продемонстрировала созданный в редакторе шутер, платформер и другие игрыDarksiders III - стало известно, что войдет в состав платных DLC
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика