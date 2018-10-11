Премьера девятого сезона «Ходячих мертвецов» отличилась значительным падением рейтингов

Новости, которые, по идее, не должны удивлять никого. Старт девятого сезона «Ходячих мертвецов» откровенно не задался — рейтинговые показатели премьерного эпизода свежей телеглавы оказались вдвое ниже прошлогодних результатов.

Первый эпизод девятого сезона посмотрело 6,1 млн зрителей при показателе 2,5 в ключевом демо «18–49 лет», что возвращает проект к рейтинговым отметкам образца далёкого 2011 года. По сравнению со стартом восьмого сезона (5 в демо «18–49 лет» при 11,4 млн общей аудитории) рейтинги просели на 50% в ключевом демо и на 47% в общей зрительской массе. Более того, такие показатели хуже результатов любой другой серии восьмого сезона.

Пока аналитические конторы оперируют лишь результатами просмотров в премьерный вечер, включая повторный показ серии. Осталось дождаться цифр по отложенным просмотрам и сверить итоговые данные. Но как бы то ни было, ни для кого не секрет, какие именно сюжетные решения могли повлиять на столь резкое падение рейтингов сериала.

Шоураннером столь худо стартовавшего сезона зомби-триллера по мотивам культового комикса Роберта Киркмана выступает Анджела Канг, работавшая сценаристом проекта со второго сезона.