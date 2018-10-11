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Автор «12 обезьян» поработает над вампирским детективом

Люцифер-детектив — вчерашний день. Ряды профессиональных сыщиков пополняют матёрые кровососы. Телеканал NBC заказал сценарий потенциального сериала «Последний американский вампир» по одноимённому роману Сета Грэма-Смита, известного в первую очередь своими мэшап-произведениями «Гордость и предубеждение и зомби», «Авраам Линкольн: Охотник на вампиров».

Мистический триллер повествует о пятисотлетнем вампире по имени Генри Стёрджес, последние сорок лет проведшем в заточении. Его считают последним представителем своего вида. Когда череда жестоких убийств приводит к возрождению вампирского рода в США, ФБР поручает молодому аналитику Эбби и клыкастому обаяшке Стёрджесу разгадать стоящую за инцидентом тайну.

Персонаж впервые появился в романе «Линкольн: Охотник на вампиров», и в полнометражной экранизации его сыграл Доминик Купер («Проповедник»).

Сценарий пишет шоураннер «12 обезьян» Терри Маталас, который также выступает исполнительным продюсером проекта наряду с Грэмом-Смитом и Дэвидом Катценбергом. Производственный процесс возглавит 20th Century Fox TV.

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Последний американский вампир
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Автор «12 обезьян» поработает над вампирским детективом

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