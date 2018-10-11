FOX повторно запустил в разработку сиквел сериала «Кунг-фу» с женщиной в главной роли

В прошлом сентябре FOX запустил в разработку «Кунг-фу» — сиквел одноимённого сериала 70-х Эда Спилмана с Дэвидом Кэррадайном в главной роли. Тогда же заказали и съёмки пилотного эпизода, после чего проект пропал с радаров. И вот, спустя год телеканал подтвердил своё намерение, дав отмашку на съёмки пилота с обновлённым сценарием.

Оригинальный сериал рассказывал о приключениях шаолиньского монаха Квай Ченг Кейна (Кэррадайн) в его путешествии по Дикому Западу в поисках брата.

Сиквел-процедурал повествует о молодой китаянке из современных США, унаследовавшей от отца студию для занятий кунг-фу. Как оказалось, школа боевых искусств на самом деле является тайным центром помощи отчаявшимся жителям Чайна-тауна. Заручившись поддержкой одного из бывших учеников студии, бывшего морпеха, главная героиня решает посвятить себя душеспасительной миссии. В процессе девушка узнаёт много нового о своём культурном и семейном наследии, включая тот факт, что она является потомком легендарного предка — возможно, того самого Квай Ченг Кейна, персонажа Кэррадайна.

Сценарий пилотной серии написал Альберт Ким, сменивший на этом посту ранее заявленную Венди Мерикл («Стрела»). Ким также числится исполнительным продюсером проекта наряду с Грегом Берланти («Флэш», «Легенды завтрашнего дня») и Сарой Шехтер. Производством займутся Warner Bros. TV и Berlanti Prods.