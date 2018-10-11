Фэнтези «Аванпост» обзавелось вторым сезоном

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал The CW — известный ценитель качественного контента — продлил на второй сезон сериал «Аванпост». Душевное приключенческое фэнтези в мире картона и умопомрачительного CG вернётся на телеэкраны в следующем году.

Сериал повествует о девушке по имени Талон — единственной выжившей представительнице расы чёрной крови. Поиски убийц её семьи приводят героиню в сторожевую крепость на границе цивилизованного мира. Талон обнаруживает, что обладает мистической силой, которую ей предстоит научиться контролировать, чтобы спастись самой и защитить мир от религиозных фанатиков.

В проекте задействованы Джессика Грин, Джейк Стормоен, Эндрю Ховард, Ананд Десаи-Барочиа, Робин Малкольм, Кристиан Нэрн и другие.

Сценарий пишут Джейсон Фоллер и Кайнен Гриффин. Исполнительными продюсерами числятся Дин Девлин и создатель сериала «Звёздные врата: ЗВ-1» Джонатан Гласснер. Производством занимаются Electric Entertainment и Arrowstorm Entertainment.