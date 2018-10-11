Showtime продлил на второй сезон «Шучу» с Джимом Керри

Кабельный канал Showtime продлил на второй сезон трагикомедию «Шучу» с Джимом Керри. Сериал вернётся на экраны в следующем году. Продолжение будет 10-серийным.

Проект заручился одобрением критиков, а каждый новый эпизод, выходящий на канале и цифровых платформах, собирает у экранов в среднем 2,3 млн зрителей.

Главный герой истории — Джефф в исполнении Керри, сказочный богач и легенда детского телевидения под псевдонимом Мистер Пиклз. Этот знаменитый человек — источник доброты и мудрости для двух поколений американцев, выросших на его передачах. По горькой иронии, когда в личной жизни телевизионного идола наступает кризис, все богатства сценического арсенала Джеффа не могут помочь ему с ним справиться.

В сериале также снимаются Кэтрин Кинер, Джуди Грир, Фрэнк Ланджелла, Джастин Кирк, Тара Липински и другие. Первый сезон снял Мишель Гондри («Вечное сияние чистого разума») по сценарию шоураннера проекта Дэйва Холстейна («Косяки»). Исполнительными продюсерами наряду с Керри, Гондри и Холстейном числятся Джейсон Бейтман, Джеймс Гаравенте, Раффи Адлан и Майкл Агилар.