CBS работает над проектом «Тайная шестёрка» по вселенной DC

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал CBS одобрил разработку пилотного эпизода супергеройской драмы «Тайная шестёрка» (Secret Six), основанной на персоналиях из вселенной DC.

В центре истории — шестеро обладателей сомнительных моральных качеств. У каждого собственный набор уникальных способностей и тёмное прошлое. В команду их объединяет некая таинственная личность путём шантажа. Вынудив главных героев работать вместе, скрывающийся в тенях кукловод побуждает вчерашних незнакомцев бороться против прогнившей корпоративной и политической элиты.

«Тайной шестёркой» называются три разные супергеройские команды во вселенной DC. В каждой по шесть действующих лиц, возглавляемых таинственным Пересмешником, которого каждый участник команды видит в одном из остальных пяти соратников.

Сценарием займётся Рик Мураки («Форс-мажоры»); он же числится исполнительным продюсером на пару с Биллом Лоуренсом и Джеффом Инголдом. Производственный процесс берут на себя Doozer Productions и Warner Bros TV.