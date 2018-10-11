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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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CBS работает над проектом «Тайная шестёрка» по вселенной DC

Телеканал CBS одобрил разработку пилотного эпизода супергеройской драмы «Тайная шестёрка» (Secret Six), основанной на персоналиях из вселенной DC.

В центре истории — шестеро обладателей сомнительных моральных качеств. У каждого собственный набор уникальных способностей и тёмное прошлое. В команду их объединяет некая таинственная личность путём шантажа. Вынудив главных героев работать вместе, скрывающийся в тенях кукловод побуждает вчерашних незнакомцев бороться против прогнившей корпоративной и политической элиты.

«Тайной шестёркой» называются три разные супергеройские команды во вселенной DC. В каждой по шесть действующих лиц, возглавляемых таинственным Пересмешником, которого каждый участник команды видит в одном из остальных пяти соратников.

Сценарием займётся Рик Мураки («Форс-мажоры»); он же числится исполнительным продюсером на пару с Биллом Лоуренсом и Джеффом Инголдом. Производственный процесс берут на себя Doozer Productions и Warner Bros TV.

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