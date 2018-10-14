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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Исполнитель роли Железного кулака прокомментировал закрытие сериала

Финн Джонс — исполнитель титульной роли в закрытом намедни «Железном Кулаке» — оперативно отписался в своём инстаграме по поводу случившегося. Судя по всему, выбывающий из линейки сериалов Netflix супергеройский боевик об обладателе светящегося кулака Дэнни Рэнде получает шанс на дальнейшую жизнь в том или ином виде в другом месте. Во всяком случае, намёки на это содержатся в тексте сообщения:

Любое окончание это начало чего-то нового. Я невероятно люблю и уважаю всех, кто трудился над двумя сезонами сериала. Защищать лучший в мире город вместе с самыми талантливыми и искренними людьми было честью и счастьем для меня. Мне очень повезло пройти этот путь и я глубоко благодарен за поддержку.

 
Финн Джонс, неисправимый оптимист

Столь бодрый текст вполне может оказаться свидетельством по крайней мере частичной осведомлённости актёра о реальной судьбе его персонажа. Уже высказывались предположения, что марвеловский сериал может перебраться на родной потоковый сервис Disney, который заработает следующей осенью. Но, конечно, поживём — увидим.

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Железный кулак
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