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Союзмультфильм встаёт с колен

Московская «Союзмультфильм» и парижская Cyber Group Studios объявили о создании сразу двух анимационных сериалов по 26 серий в каждом. Заказчиком и дистрибьютором выступает французская студия, «Союзмультфильм» будет заниматься производством и продажами на территории РФ.

В Digital Girl главной героиней будет 14-летняя Крисси, которая становится цифровой супергероиней и борется с цифровой злодейкой Хак-Гёрл.

Magic Chess Odyssey расскажет историю магической шахматной доски, меняющий жизнь детей в разных уголках мира. Проект поддерживает Международная шахматная федерация.

В новейшей истории «Союзмультфильма» такое международное сотрудничество будет первым в портфолио. Напомним, новое руководство пришло на студию в 2016 году и поставило задачу сделать из студии российский Pixar. Худрука Михаила Алдашина сменили, о планах руководства он впоследствии заявил:

У нас футболисты не умеют играть, мы нормальный автомобиль сделать не можем, а тут, здрасьте вам, новый Pixar! Как это возможно, я не представляю.

За два года студия привела в порядок пакет авторских прав, договорилась с Госфильмофондом, закончила «Гофманиаду», запустила в производство несколько новых проектов, включая первый для студии трёхмерный сериал «Наследнички» и полнометражный анимационный фильм «Суворовъ»; и самое главное — по итогам 2017 года получила прибыль. Впервые с 2014 года (тогда студия заработала целых 66 тысяч рублей).

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