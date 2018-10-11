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«Комендантский час» — трейлер британской экшен-драмы про автогонки

Британский канал Sky One выкатил первый трейлер восьмисерийной скоростной драмы «Комендантский час» с живым Шоном Бином. Точной даты выхода у сериала пока нет, известно лишь, что стартует он в следующем году.

Боевик с элементами фантастики рассказывает про людей, соревнующихся друг с другом в нелегальных автогонках на пути из Лондона в Шотландию. Гонки проводятся по ночам и слывут самыми скоростными и беспощадными в мире. Победитель получает заветный приз — свободу от навязанного тоталитарным правительством комендантского часа.

В сериале снимаются Шон Бин, Малачи Кирби, Адам Броди, Билли Зейн, Миранда Ричардсон, Харриет Уолтер, Майкл Бин, Эдриан Лестер, Фиби Фокс, Роберт Гленистер, Эйми-Ффион Эдвардс, Роуз Уильямс, Элайджа Роуэн и Гас Хан.

Режиссирует Колм Маккарти («Острые козырьки») по сценарию Мэттью Рида. Исполнительными продюсерами наряду с Ридом выступают Уилл Гулд и Фрит Типлэди. Производственным процессом заведуют Tiger Aspect Productions и Moonage Pictures.

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Видео Комендантский час
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