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«Патриот» — второй трейлер

Его уж никто и не ждал, а он появился. Потоковый сервис Amazon опубликовал трейлер второго сезона «Патриота» и даже расщедрился на объявление официальной даты выхода продолжения. Комедийный шпионский триллер вернётся на телеэкраны 9 ноября.

Агент разведки Джон Тэвнер — меланхоличный парень, которому поручено предотвратить производство ядерного оружия в Иране. Дабы выполнить задание, Тэвнер вынужден прибегнуть к неофициальному прикрытию. Однако приступы ПТСР, некомпетентность федерального правительства и остальные трудности провоцируют провал за провалом и ставят под угрозу всю миссию главного героя. Во втором сезоне неприятности — отголоски прошлых ошибок — продолжают преследовать Тэвнера.

В сериале снимаются Майкл Дорман, Терри О’Куинн, Майкл Чернус, Алиетт Офейм, Кёртвуд Смит, Кэтлин Манро и другие.

Сценаристом, режиссёром и исполнительным продюсером выступает создатель проекта Стивен Конрад («Невероятная жизнь Уолтера Митти»). В команду исполнительных продюсеров также входят Джеймс Д. Пэрриот, Гленн Фикарра, Джон Рекуа, Чарльз Гоголак и Джил Беллоуз.

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Видео Патриот
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