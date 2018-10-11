Книжную серию «Файлы Дрездена» ждёт повторная экранизация

Fox21 Television Studios отвоевала у конкурентов права на телевизионную экранизацию «Файлов Дрездена» — серии из пятнадцати романов-бестселлеров за авторством Джима Батчера.

Книги в жанре современного фэнтези повествуют о частном сыщике и маге Гарри Дрездене, расследующем сверхъестественные случаи в Чикаго. В мире «Файлов Дрездена» магия реальная, как и вампиры, демоны, духи, феи, оборотни и другие мифические существа. Главный герой — единственный в своём роде консультирующий маг, чью клиентуру составляют отнюдь не только люди. В конечном итоге Дрезден приходит к выводу, что все дела, которыми он когда-либо занимался, могут быть связаны между собой одной большой и крайне опасной тайной.

Примечательно, что серия уже пережила одну телеэкранизацию — в 2007 году на американском Sci-Fi Channel (нынешний Syfy), канадском Space и британском Sky One выходил одноимённый сериал с Полом Блэкторном в титульной роли, продержавшийся в эфире ровно один 12-серийный сезон.