Netflix продолжает наращивать количество оригинальных программ

Потоковый сервис Netflix продолжает укреплять свои лидирующие позиции во вселенной стримингового видео. По данным исследовательской конторы Cowen & Co, за третий квартал текущего года — с июля по сентябрь — онлайн-гигант обрушил на зрителей 676 часов оригинального контента, что равняется 28 дням непрерывного просмотра. Эта цифра вдвое превышает аналогичный показатель за третий квартал прошлого года (289 часов) и на 50% превосходит общий хронометраж контента за второй квартал этого года (452 часа).

Вдобавок Netflix активно работает в международном направлении — численность зарубежной аудитории уже достигает без малого 4,4 млн подписчиков. Этому всячески способствует производство телефильмов и сериалов для локальной аудитории, вроде немецкой «Тьмы», французского «Марселя» или индийских «Сакральных игр».

Никто не отрицает, что количество предоставляемого материала не обязательно гарантирует его качество, но продукт Netflix и не претендует на меню для всеядных. Соль как раз в том, чтобы создавать контент для различных социальных и возрастных слоёв аудитории.

Доказательством успешности такой модели является тот факт, что Netflix остаётся любимчиком публики, уверено закрепив за собой первое место в списке зрительских предпочтений:

Netflix (27%)

Базовые кабельные каналы (20,2%)

Эфирные каналы (17,5%)

YouTube (11,6%)

Hulu (5,6%)

Amazon Prime Video (5%)

Премиальные кабельные каналы (4,6%)

Затраты потокового сервиса на производство оригинальных проектов к концу этого года доползут до $ 13 млн, а количество программ достигнет семисот. Вдобавок компания открывает очередную производственную студию — в Альбукерке, а в 2020 году переедет в новое 13-этажное здание в Голливуде.