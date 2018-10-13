 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Лучшее аниме 2017 года — голосование Рецензия и отзывы на дополнение Destiny 2: Forsaken Минкульт введёт потолок в 35% сеансов для каждого иностранного фильма Рецензия и отзывы на игру Spider-Man Дэйв Батиста мечтает улететь в далёкую-далёкую галактику «Звёздных войн»
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточники: variety.comwww.ign.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Netflix продолжает наращивать количество оригинальных программ

Потоковый сервис Netflix продолжает укреплять свои лидирующие позиции во вселенной стримингового видео. По данным исследовательской конторы Cowen & Co, за третий квартал текущего года — с июля по сентябрь — онлайн-гигант обрушил на зрителей 676 часов оригинального контента, что равняется 28 дням непрерывного просмотра. Эта цифра вдвое превышает аналогичный показатель за третий квартал прошлого года (289 часов) и на 50% превосходит общий хронометраж контента за второй квартал этого года (452 часа).

Вдобавок Netflix активно работает в международном направлении — численность зарубежной аудитории уже достигает без малого 4,4 млн подписчиков. Этому всячески способствует производство телефильмов и сериалов для локальной аудитории, вроде немецкой «Тьмы», французского «Марселя» или индийских «Сакральных игр».

Никто не отрицает, что количество предоставляемого материала не обязательно гарантирует его качество, но продукт Netflix и не претендует на меню для всеядных. Соль как раз в том, чтобы создавать контент для различных социальных и возрастных слоёв аудитории.

Доказательством успешности такой модели является тот факт, что Netflix остаётся любимчиком публики, уверено закрепив за собой первое место в списке зрительских предпочтений:

  • Netflix (27%)
  • Базовые кабельные каналы (20,2%)
  • Эфирные каналы (17,5%)
  • YouTube (11,6%)
  • Hulu (5,6%)
  • Amazon Prime Video (5%)
  • Премиальные кабельные каналы (4,6%)

Затраты потокового сервиса на производство оригинальных проектов к концу этого года доползут до $ 13 млн, а количество программ достигнет семисот. Вдобавок компания открывает очередную производственную студию — в Альбукерке, а в 2020 году переедет в новое 13-этажное здание в Голливуде.

+ Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новые сериалы 21—27 сентября
 
«Области тьмы» остались без продления
 
«Области тьмы» под угрозой

Тоже интересно

 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Ла-Ла Ленд»
 
Кино «Эмоджи фильм» — трейлер
 
Кино Премия «Оскар 2017» — победители и обсуждение церемонии в прямом эфире
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Тихое место»
 
Кино «Тёмная башня» — постер
 
Кино Лучшие и худшие фильмы: Итоги 2016 года
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Люк Бернард о банкротстве Telltale: Студия сама себя подставила, работая только с лицензиямиCatherine: Full Body - анонсировано дополнение с голосом героини из Persona 5911 Operator - два новых трейлера симулятора диспетчера службы экстренной помощиMicrosoft с учеными закодируют информацию в ДНК и отправят на Луну в 2020 годуNinja Theory объявила о создании программы Senua's Scholarship для подготовки специалистов в области психического здоровья
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика