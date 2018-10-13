Аня Тейлор-Джой получила роль в пятом сезоне «Острых козырьков»

Пятый сезон «Острых козырьков» записал в свой актёрский состав Аню Тейлор-Джой (фильмы «Ведьма», «Сплит»). Телеканал BBC One, куда после четырёх сезонов на BBC Two перебрался сериал, первым сообщил новость, но конкретизировать ничего не стал.

Кого именно доведётся сыграть Ане Тейлор-Джой, пока неизвестно, но актриса заявила, что бесконечно счастлива влиться в столь именитый актёрский ансамбль и жаждет приступить к съёмкам.

События гангстерской семейной саги разворачиваются в период между мировыми войнами. В центре криминальной драмы находится преступное семейство Шелби из Бирмингема, решившее вывести бизнес из тени и добиться репутации добропорядочных граждан своей страны. События пятого сезона разворачиваются на фоне финансового кризиса 1929 года. Получивший место в парламенте Томас Шелби знакомится с харизматичным политиком, обладающим смелыми взглядами на будущее Британии. От исхода их взаимоотношений будет зависеть судьба не только семейства Шелби, но и всей нации.

В криминальной драме снимаются Киллиан Мёрфи, Хелен Маккрори, Пол Андерсон, Финн Коул, Кейт Филлипс, Софи Рандл, Чарли Мёрфи, Наташа О’Кифф, Эйдан Гиллен, Джек Роуэн, Кингсли Бен-Адир и другие.

Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером сериала выступает Стивен Найт (««/m/Порок на экспорт»», ««Табу»»). Режиссировать пятый сезон доверили Энтони Бирну («Улица Потрошителя», «Последнее королевство»). Съёмочный процесс уже стартовал и проходит в Манчестере. За производством присматривают Caryn Mandabach Productions и Tiger Aspect Productions. Сериал вернётся на телеэкраны в следующем году.