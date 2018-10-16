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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Двойник» — трейлер второго сезона с датой выхода

Кабельный канал Starz выпустил официальный трейлер второго сезона «Двойника». Продолжение фантастического шпионского триллера уже и датой выхода обзавелось — сериал вернётся на телеэкраны с десятью свежими эпизодами 9 декабря.

События разворачиваются в современном Берлине. Рядовой служащий Говард Силк (Дж. К. Симмонс) погружается в омут смертельно опасных интриг и правительственных заговоров, узнав, что его ведомство охраняет вход в параллельный мир, где обитает двойник Силка — его полная противоположность. Однако только этому опасному типу в воцарившемся хаосе протагонист и может довериться, чтобы остаться в живых. В продолжении истории Силк и его двойник поменялись местами, и каждый вынужден приспосабливаться к жизни в чужом мире, пока между двумя реальностями назревает неминуемый конфликт.

В сериале также снимаются Николас Пиннок, Гарри Ллойд, Назанин Бониади, Оливия Уильямс, Сара Серайокко и другие. Во втором сезоне к ним присоединились Бетти Гэбриел и Джеймс Кромвелл.

Джастин Маркс («Книга джунглей») выступает шоураннером и сценаристом проекта, а также дебютирует в качестве режиссёра — займётся съёмками второго сезона. В команде исполнительных продюсеров наряду с Марксом значится режиссёр пилота Мортен Тильдум, а также Гари Гилберт, Джордан Хоровиц, Кит Редмон и Бард Доррос. В производстве участвуют Anonymous Content, MRC и Gilbert Films.

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Видео Двойник
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Блоги
Подкасты
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