Телеовощи. Выпуск 252: Хроническая девелосипедия

-
- 0
- 202
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $726 из $900
Ближайшая цель: Раз в месяц делаем нарезку самых смешных моментов из подкаста. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|01:50 —
|Благодарим наших спонсоров
|03:10 —
|Новости
|40:55 —
|Отвечаем на вопросы
|50:43 —
|«Звёздные войны: Сопротивление» — 1x01 (премьера)
|56:35 —
|«Доктор Кто » — 11x01 (премьера сезона)
|01:10:16 —
|«Игроки» — 4x09 (финал сезона)
|01:18:47 —
|«Джек Райан» — 1x06
|01:23:12 —
|«Судная ночь» — 1x06
|01:28:39 —
|«Декларация» — 1x03
|01:34:16 —
|«Манускрипт всевластия» — 1x04
|01:35:27 —
|«Ты» — 1x05
|01:37:25 —
|«Супергёрл» — 3x23 (финал сезона, впечатления Юрия)
|01:45:22 —
|«Звёздный путь» — 2x13 (впечатления Юрия)
|01:51:39 —
|«Вероника Марс» — 2x18 (впечатления Михаила)
|01:56:58 —
|«Дирк Джентли» — 1x01 (впечатления Льва)
|02:06:37 —
|«Железный кулак» — 2x05—10 (финал сезона)
|02:16:14 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:37 —
|«Булл» — 3x03
|10:38 —
|«Хорошее место» — 3x03
|14:29 —
|«Южный парк» — 22x03
|21:30 —
|«Господин посредник» — 1x03
Скачивание