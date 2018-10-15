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Мартин Фриман сыграет главную роль в детективной драме на британском ITV

Весной Мартин Фриман («Шерлок») принялся за работу над многосерийной комедией Breeders для BBC и FX, где играет главную роль, но не сумел заглушить в себе тоску к расследованиям, поэтому на днях подписался на участие в шестисерийной детективной драме «Исповедь» от канала ICTV.

История по сценарию Джеффа Поупа расскажет о том, как старший инспектор полиции Стив Фалчер (Фриман) сознательно нарушает протокол и закон, чтобы изловить убийцу. Это непростое решение будет стоить главному герою его карьеры и репутации.

В сериале также снимаются Имельда Стонтон, Чарли Купер, Шивон Финнеран и другие. Все шесть серий снимет Пол Эндрю Уильямс («Бродчёрч»). Исполнительными продюсерами наряду с Поупом выступают Джонни Кэппс и Джулиан Мёрфи. Производством займутся Urban Myth Films и ITV Studios.

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Темы
 
Исповедь
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Мартин Фриман сыграет главную роль в детективной драме на британском ITV

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