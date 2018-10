Сиенна Миллер присоединилась к Расселу Кроу и Наоми Уоттс в мини-сериале об основателе Fox News

Безымянный мини-сериал Showtime о домогателе Роджере Эйлсе пережил серьёзное пополнение. К ранее подписавшимся на резонансный проект Расселу Кроу и Наоми Уоттс примкнули Сиенна Миллер («Казанова»), Сет Макфарлейн («Орвилл»), Аннабелль Уоллис («Острые козырьки) и Саймон Макберни («Преподобный»).

Основанная на бестселлере Габриела Шермана The Loudest Voice in the Room восьмисерийная драма расскажет о жизни скончавшегося в прошлом году основателя Fox News, чья многолетняя славная карьера споткнулась об обвинения в многочисленных сексуальных домогательствах.

Бакберни воплотит на экране образ медиамагната и главы Fox Руперта Мёрдока. Макфарлейн сыграет Брайана Льюиса — директора по связям с общественностью Fox News и ближайшего друга Эйлса (Кроу), а Миллер — его преданную жену, по сей день настаивающую на невиновности супруга. Уоллис исполнит роль Лори Лун, благодаря длительным насильственным отношениям с боссом дослужившейся до должности исполнительного продюсера, а Уоттс — журналистки Гретхен Карлсон, ещё одной жертвы домогательств и главной изобличительницы Эйлса.

Автор литературного первоисточника в соавторстве с Томом Маккарти написал сценарий первого эпизода. Исполнительными продюсерами значатся Кроу, Маккарти, Джейсон Блум, Алекс Меткалф, Марси Уайзман, Джереми Голд и Лиза Чейсин.