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BBC и Netflix одобрили съёмки «Дракулы» от Стивена Моффата и Марка Гэтисса

Прошлым летом создатели «Шерлока» Стивен Моффат и Марк Гэтисс объявили о новых творческих планах — взяться за сценарий сериала «Дракула» по знаменитому готическому роману Брэма Стокера. Прошло чуть больше года, и стало ясно, что авторы зря времени не теряли — канал BBC One и потоковый сервис Netflix заказали съёмки трёхсерийного первого сезона с фирменным полуторачасовым хронометражем эпизодов.

Сюжетные детали по-прежнему не раскрывается, но известно, что нас ждёт переосмысление классической истории о графе Дракуле — трансильванском аристократе-кровососе, строящем планы против викторианского Лондона.

Производством займётся студия Hartswood Films, возглавляемая Сью Верчью, которая выступает исполнительным продюсером проекта наряду с Моффатом, Гэтиссом и Беном Ирвингом.

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Дракула
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