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«Маленькая барабанщица» — тизер шпионского триллера по роману Джона Ле Карре

Мини-сериал «Маленькая барабанщица» обзавёлся первым тизером. Экранизацией одноимённого романа Джона Ле Карре занимаются британский BBC One и американский AMC. Премьеру обещают к концу этого года.

Действие шпионского триллера разворачивается в конце 1970-х годов. На отдыхе в Греции молодая, талантливая актриса Чарли (Флоренс Пью) знакомится с таинственным джентльменом; но очень скоро выясняется, что его намерения далеки от романтических. Беккер (Александр Скарсгард) — офицер израильской разведки, который на пару с коллегой Куртцем (Майкл Шеннон) втягивает девушку в жестокую борьбу западных спецслужб с терроризмом в Европе и на Ближнем Востоке.

Все шесть серий снимает Пак Чхан Ук («Олдбой») по сценарию Майкла Лессли («Макбет») и Клэр Уилсон. Исполнительными продюсерами выступают Ле Карре, Лаура Гастингс-Смит, коллеги по «Ночному администратору» Мона Куреши, Саймон Корнуэлл и Стивен Корнуэлл, а также Джо Цай, Артур Ванг и Вон-Джо Чон. Производство курируют The Ink Factory и 127 Wall.

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