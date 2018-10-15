Сериал «Пенниуорт» от Epix обзавёлся исполнителями главных ролей

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В мае кабельный канал Epix дал добро на съёмки 10-серийного проекта «Пенниуорт» — своеобразной предыстории основной сюжетной линии Бэтмена. Центральным персонажем выступает Альфред Пенниуорт — дворецкий и верный помощник Брюса Уэйна. На титульную роль наконец-то отыскался достойный претендент — Альфреда сыграет Джек Бэннон («Ярость», «Игра в имитацию»), а вторая главня роль — Томаса Уэна — досталась Бену Элдриджу («Царство»).

Многосерийный приквел, события которого разворачиваются в Лондоне образца 60-х, расскажет о молодости Пенниуорта. Сериал поведает о том, как ветеран британского спецназа создаёт частную охранную компанию и начинает работать вместе с миллиардером Томасом Уэйном, отцом Брюса.

Шоураннер закрытого «Готэма» Бруно Хеллер выступает сценаристом, а также исполнительным продюсером проекта наряду с Дэнни Кэннонном, который снимет первый эпизод. Съёмки стартуют 22 октября на севере Лондона.