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«Нарки» — трейлер четвёртого сезона криминальной драмы

Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер четвёртого сезона криминальной драмы «Нарки», получившего подзаголовок «Мексика». Свежая телеглава в новых локациях и с новыми персонажами выйдет 16 ноября.

События четвёртого сезона разворачиваются в Мексике 80-х, когда разрозненную сеть самопальных лабораторий и наркодиллеров объединяет под своим началом картель Гвадалахары, возглавляемый Феликсом Гальярдо (Диего Луна). За расследование деятельности картеля назначают ответственным агента УБН Кики Камарену (Майкл Пенья), недавно перебравшегося в Мексику с женой и сыном.

Исполнительными продюсерами сериала остаются Жозе Падилья («Элитный отряд»), шоураннер проекта Эрик Ньюман («Хемлок Гроув»), Даг Миро и Карло Бернард. За производство отвечает Gaumont Television.

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