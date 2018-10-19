«Нарки» — трейлер четвёртого сезона криминальной драмы

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер четвёртого сезона криминальной драмы «Нарки», получившего подзаголовок «Мексика». Свежая телеглава в новых локациях и с новыми персонажами выйдет 16 ноября.

События четвёртого сезона разворачиваются в Мексике 80-х, когда разрозненную сеть самопальных лабораторий и наркодиллеров объединяет под своим началом картель Гвадалахары, возглавляемый Феликсом Гальярдо (Диего Луна). За расследование деятельности картеля назначают ответственным агента УБН Кики Камарену (Майкл Пенья), недавно перебравшегося в Мексику с женой и сыном.

Исполнительными продюсерами сериала остаются Жозе Падилья («Элитный отряд»), шоураннер проекта Эрик Ньюман («Хемлок Гроув»), Даг Миро и Карло Бернард. За производство отвечает Gaumont Television.