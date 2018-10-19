HBO одобрил съёмки семейной драмы с Марком Руффало в главных ролях

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Прошлой осенью Марк Руффало («Остров проклятых», «Мстители») дал согласие на участие в драматическом мини-сериале HBO под названием I Know This Much Is True, где ему предстоит сыграть сразу двух персонажей — близнецов. После продолжительного молчания кабельный канал наконец-то запустил проект в производство.

Шестисерийная экранизация опубликованного в 1998 году одноимённого романа за авторством Уолтера Лама представляет собой эпическую семейную сагу, повествующую о жизнях братьев-близнецов Доминика и Томаса Бёрдси, живущих в США второй воловины XX века.

Вдобавок Руффало выступает исполнительным продюсером проекта наряду с Ламом, Беном Браунингом, Гленом Баснером, Греггом Финбергом и Аней Эпштейн. Адаптацией литературного первоисточника и режиссурой займётся Дерек Сиенфрэнс («Место под соснами»). Производство доверили независимой студии FilmNation Entertainment («Прибытие»).