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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
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«Оранжевый — хит сезона» завершится в следующем году

Лучше поздно, чем очень поздно: Netflix наконец-то готов распрощаться с одним из своих главных хитов, вознёсших его на вершину пищевой цепочки стриминговых сервисов. Криминальная комедийная драма «Оранжевый — хит сезона» уже отмотала шесть лет, и остался всего год — сериал завершится на седьмом сезоне.

Драмеди Дженджи Коэн, основанная на автобиографии Пайпер Керман, начиналась как взгляд на женскую тюремную систему США глазами выпускницы Смитсоновского университета. Главная героиня — Пайпер Чепмен (Тейлор Шиллинг) — некогда наркокурьер, а ныне — образцовая гражданка, которую настигают прошлые грешки. Постепенно фокус повествования смещается на второстепенных и весьма колоритных персонажей в исполнении Лоры Препон, Узо Адубы, Самиры Уайли, Лаверны Кокс, Наташи Лионн, Кейт Малгрю, Даниэль Брукс, Тэрин Мэннинг и Дэши Поланко.

Премьера шестого сезона состоялась 27 июля. Производством по-прежнему занимается Lionsgate TV.

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Оранжевый — хит сезона
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