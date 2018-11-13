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«Никакой активности» — трейлер второго сезона Новости аниме — лучшее за неделю Новости аниме — лучшее за неделю Решающую битву восьмого сезона «Игры престолов» снимали несколько месяцев Анимационное фэнтези Castlevania обзавелось расширенным третьим сезоном
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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Объявлен месяц премьеры восьмого сезона «Игры престолов»

Мы стали на шаг ближе к раскрытию тайны даты выхода заключительного сезона «Игры престолов». Кабельный канал HBO сообщил, что восьмая телеглава фэнтезийного эпика стартует в апреле. Выпущенный по такому случаю ретроспективный промо-ролик официально подтверждает сказанное.

Расстановка сил на начало восьмого сезона такова: Дейенерис со своими драконами и армией прибывает в сопровождении Тириона и Джона Сноу в Винтерфелл; потерявшая всех своих детей Серсея занимает Железный трон в Королевской гавани; а бесчисленные войска мёртвых под предводительством Короля Ночи, прорвавшись через Стену, движутся на юг. Зима наступила, война неизбежна.

Грандиозный шестисерийный финал телесаги по романам «Песни Льда и Пламени» Дж. Р. Р. Мартина срежиссировали ветераны проекта Мигель Сапочник и Дэвид Наттер. Со сценарием бессменным шоураннерам сериала Дэвиду Бениоффу и Д. Б. Уайссу помогали Дэйв Хилл и Брайан Когман.

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Игра престолов
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