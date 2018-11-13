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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Никакой активности» — трейлер второго сезона

Потоковый сервис CBS All Access выпустил трейлер второго сезона полицейской комедии «Никакой активности». Все восемь эпизодов продолжения станут доступны для просмотра 22 ноября.

Проект, основанный на одноимённой австралийской телекомедии, повествует о двух полицейских из Сан-Диего, которые проводят слишком много рабочего времени вместе. Во втором сезоне детективам Нику Каллену (Патрик Браммалл) и Джадду Толбеку (Тим Медоуз) предстоит иметь дело с коррупционным скандалом, затрагивающим их родной департамент.

В сериале помимо Браммалла и Медоуза снимаются Джейк Джонсон, Сунита Мани Джейсон Манцукас, Эми Седарис и Дж. К. Симмонс. В роли приглашённых звёзд второго сезона засветятся Джессика Альба, Макс Гринфилд, Джо Манганьелло, Кристин Милиоти, Назим Педрад и другие.

В режиссёрском кресле по-прежнему Трент О’Доннелл («Бруклин 9-9», «Хорошее место»). Исполнительными продюсерами выступают Уилл Феррелл и Адам Маккей, а производство курирует их совместная компания Funny or Die в сотрудничестве с CBS Television Studios, Jungle и Gary Sanchez Productions.

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