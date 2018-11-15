Ваззап, мы ищем таланты 3

Немногие в курсе, но изрядная часть авторского состава «КГ-Портала» раньше была совсем как вы — не совсем обычными смертными (тогда ещё даже не было «Патреона»!), которых объединяла любовь к нашему сайту. Важный вопрос: как же они превратились из читателей в авторов?

Всё очень просто — мы бросили клич, а они откликнулись, доказали свою способность грамотно и интересно подавать увиденные новости, попробовали себя в новом деле на постоянной основе и осознали, что им нравится этим заниматься.

Одно плохо: прошло уже почти два года с момента, когда мы бросали клич в последний раз. И хотя в реальности приём заявок мы никогда не останавливали, лезть к занятым (ха!) редакторам «КГ-Портала» без спроса рискнули немногие. Так что пора исправить эту оплошность и объявить очередной набор желающих!

Хотим уточнить, что в первую очередь нам требуются новостники для анимешного и игрового разделов. Нет, хорошие авторы новостей про кино и сериалы тоже на дороге не валяются, так что дерзайте, но означенным двум разделам сейчас увеличение новостного потока нужнее всего — хочется, знаете ли, покрывать куда больший спектр событий в игровом и анимешном мирах, чем удаётся нам сейчас.

И ещё одно. Сущая мелочь, которая наверняка никого не волнует, но уточнить которую мы всё-таки обязаны: ради денег идти на «КГ-Портал» явно не стоит. У всех разделов есть небольшие бюджеты, которые делятся между авторами в зависимости от важности их текстов, но прожить на эти доли смогут только научившиеся печатать хомячки. Не исключаем, что когда-нибудь ситуация всё-таки неожиданно изменится, но в ближайшем будущем — вряд ли.

Редакционные летучки и совещания тоже выглядят немного не так.

Минимальные требования ко всем будущим коллегам: грамотность, чувство юмора, знание предмета и умение регулярно и интересно писать на выбранную тему. Новостникам необходим базовый английский на уровне «прочесть-понять».

Теперь о том, что мы можем предложить вам взамен. Во-первых, многотысячную армию наших читателей в качестве суровой, но справедливой аудитории. Во-вторых, ценный опыт работы в сравнительно вменяемом коллективе лучшего информационно-развлекательного портала вселенной. В-третьих, возможность прокачать свои писательские навыки под руководством не самых плохих на свете редакторов, научиться адекватно воспринимать критику и проверить свои стрессоустойчивость и обучаемость в боевых условиях. Про оплату мы уже сказали — она есть, но не стоит рассчитывать на быстрое обогащение.

Если вас всё устраивает, напишите нам на kg.wanted@gmail.com несколько слов о себе и своих зарплатных ожиданиях плюс приложите примеры своих текстов (резюме слать не нужно). В теме письма не забудьте указать, какая из позиций вас заинтересовала.

Ждём и надеемся, ваша Всеяредакция.