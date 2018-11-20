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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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«Мистер Мерседес» вернётся на экраны с третьим сезоном

Кабельный канал AT&T Audience Network продлил сериал «Мистер Мерседес» на третий сезон. 10-серийное продолжение обещают показать в следующем году, а съёмки начнутся уже через пару-тройку месяцев.

Экранизация одноимённого романа Стивена Кинга повествует о маньяке Брейди Хартсфилде (Гарри Тредэвэй), въехавшем на украденном «Мерседесе» в толпу людей, и бывшем детективе полиции Билле Ходжесе (Брендан Глисон), который намерен изловить психопата. События стартовавшего в августе второго сезона разворачиваются в госпитале, куда Брэйди загремел после провалившейся попытки устроить повторное массовое убийство.

В детективном триллере снимаются Мэри-Луиз Паркер, Скотт Лоуренс, Джастин Люпе, Келли Линч, Энн Кьюсак, Роберт Стэнтон, Холланд Тейлор, Брида Вул, Джек Хьюстон, Тесса Феррер и Максимилиано Эрнандес.

Главный сценарист и шоураннер Дэвид Э. Келли («Голиаф») по-прежнему отвечает за работу сценарной группы, режиссировать продолжит Джек Бендер («Остаться в живых»). Производством заведует Sonar Entertainment.

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