«Мистер Мерседес» вернётся на экраны с третьим сезоном

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал AT&T Audience Network продлил сериал «Мистер Мерседес» на третий сезон. 10-серийное продолжение обещают показать в следующем году, а съёмки начнутся уже через пару-тройку месяцев.

Экранизация одноимённого романа Стивена Кинга повествует о маньяке Брейди Хартсфилде (Гарри Тредэвэй), въехавшем на украденном «Мерседесе» в толпу людей, и бывшем детективе полиции Билле Ходжесе (Брендан Глисон), который намерен изловить психопата. События стартовавшего в августе второго сезона разворачиваются в госпитале, куда Брэйди загремел после провалившейся попытки устроить повторное массовое убийство.

В детективном триллере снимаются Мэри-Луиз Паркер, Скотт Лоуренс, Джастин Люпе, Келли Линч, Энн Кьюсак, Роберт Стэнтон, Холланд Тейлор, Брида Вул, Джек Хьюстон, Тесса Феррер и Максимилиано Эрнандес.

Главный сценарист и шоураннер Дэвид Э. Келли («Голиаф») по-прежнему отвечает за работу сценарной группы, режиссировать продолжит Джек Бендер («Остаться в живых»). Производством заведует Sonar Entertainment.