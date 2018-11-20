«Волшебники» — трейлер четвёртого сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Четвёртый сезон «Волшебников» обзавёлся полноценным двухминутным трейлером. Продолжение стартует на кабельном канале Syfy 23 января.

Тёмное фэнтези по одноимённой книжной трилогии Льва Гроссмана повествует о приключениях студентов нью-йоркского магического колледжа. Жизни и судьбы главных героев связаны с волшебной страной Филлори. В 13-серийном четвёртом сезоне страдающим амнезией и не подозревающим о своих способностях героям предстоит новый непростой квест, чтобы вернуть себе магические силы, воспоминания и друзей.

В сериале снимаются Джейсон Ральф, Стелла Маив, Оливия Тейлор Дадли, Арджун Гупта, Хейл Эйплмен, Саммер Бишил и другие.

За сценарий отвечают бессменные Сэра Гэмбл и Джон Макнамара; они же состоят в команде исполнительных продюсеров наряду с Крисом Фишером, Генри Алонсо Майерсом («Чак»), Майклом Лондоном («Снегопад») и Джанис Уильямс. Производством занимаются Groundswell Productions и Universal Cable Productions.