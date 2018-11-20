«Волшебники» — трейлер четвёртого сезона

Четвёртый сезон «Волшебников» обзавёлся полноценным двухминутным трейлером. Продолжение стартует на кабельном канале Syfy 23 января.
Тёмное фэнтези по одноимённой книжной трилогии Льва Гроссмана повествует о приключениях студентов нью-йоркского магического колледжа. Жизни и судьбы главных героев связаны с волшебной страной Филлори. В 13-серийном четвёртом сезоне страдающим амнезией и не подозревающим о своих способностях героям предстоит новый непростой квест, чтобы вернуть себе магические силы, воспоминания и друзей.
В сериале снимаются Джейсон Ральф, Стелла Маив, Оливия Тейлор Дадли, Арджун Гупта, Хейл Эйплмен, Саммер Бишил и другие.
За сценарий отвечают бессменные Сэра Гэмбл и Джон Макнамара; они же состоят в команде исполнительных продюсеров наряду с Крисом Фишером, Генри Алонсо Майерсом («Чак»), Майклом Лондоном («Снегопад») и Джанис Уильямс. Производством занимаются Groundswell Productions и Universal Cable Productions.