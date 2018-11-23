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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Эркюль Малкович Пуаро расследует «Убийства по алфавиту» на BBС

Телеканал BBC One продолжает экранизировать культовые детективные романы Агаты Кристи. Мини-сериалы «И никого не стало» по роману «Десять негритят», «Свидетель обвинения», «Испытание невинностью» имели успех, и BBC не думает останавливаться — впереди у компании ещё как минимум 6 постановок.

В ближайших планах значится «Смерть приходит в конце», ну а сейчас выходит трёхсерийная драма «Убийства по алфавиту» (The ABC Murders).

Адаптация романа 1936 года поведает о расследовании Эркюлем Пуаро серии убийств на британской железной дороге. Маньяк, называющий себя ABC, убивает людей в алфавитном порядке и оставляет на телах жертв справочник ABC Railway Guide. Пуаро и полиция раз за разом уходят по ложному пути, опережаемые преступником буквально на шаг.

Эркюлем Пуаро станет Джон Малкович («Миллиарды», «Новый Папа»). А вот все усы сыщика, кажется, ушли Кеннету Брана. Или Руперту Гринту. Актёр, наиболее известный по роли Рональда Уизли в фильмах о Гарри Поттере, сыграет инспектора Кроума из Скотланд-Ярда.

К слову, вот так будет выглядеть Малкович в образе знаменитого детектива.

Другие роли исполнят Тара Фитцджеральд («Игра престолов»), Эндрю Бачан («Убийство на пляже»), Ширли Хендерсон («Гарри Поттер и Тайная комната») и Кевин Макнэлли («Пираты Карибского моря»).

Адаптировать романы Агаты Кристи продолжает сценаристка Сара Фелпс. Режиссирует Алекс Габасси («Хроники Франкенштейна»). Права на трансляцию в Штатах принадлежат потоковому сервису Amazon.

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Убийства по алфавиту
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