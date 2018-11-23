Эркюль Малкович Пуаро расследует «Убийства по алфавиту» на BBС

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал BBC One продолжает экранизировать культовые детективные романы Агаты Кристи. Мини-сериалы «И никого не стало» по роману «Десять негритят», «Свидетель обвинения», «Испытание невинностью» имели успех, и BBC не думает останавливаться — впереди у компании ещё как минимум 6 постановок.

В ближайших планах значится «Смерть приходит в конце», ну а сейчас выходит трёхсерийная драма «Убийства по алфавиту» (The ABC Murders).

Адаптация романа 1936 года поведает о расследовании Эркюлем Пуаро серии убийств на британской железной дороге. Маньяк, называющий себя ABC, убивает людей в алфавитном порядке и оставляет на телах жертв справочник ABC Railway Guide. Пуаро и полиция раз за разом уходят по ложному пути, опережаемые преступником буквально на шаг.

Эркюлем Пуаро станет Джон Малкович («Миллиарды», «Новый Папа»). А вот все усы сыщика, кажется, ушли Кеннету Брана. Или Руперту Гринту. Актёр, наиболее известный по роли Рональда Уизли в фильмах о Гарри Поттере, сыграет инспектора Кроума из Скотланд-Ярда.

К слову, вот так будет выглядеть Малкович в образе знаменитого детектива.

Другие роли исполнят Тара Фитцджеральд («Игра престолов»), Эндрю Бачан («Убийство на пляже»), Ширли Хендерсон («Гарри Поттер и Тайная комната») и Кевин Макнэлли («Пираты Карибского моря»).

Адаптировать романы Агаты Кристи продолжает сценаристка Сара Фелпс. Режиссирует Алекс Габасси («Хроники Франкенштейна»). Права на трансляцию в Штатах принадлежат потоковому сервису Amazon.