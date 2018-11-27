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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Эн Хэтэуэй, София Бутелла и Энди Гарсиа снимутся в романтической антологии «Современная любовь» от Amazon

Потоковый сервис Amazon огласил основной актёрский состав 8-серийной романтической комедии «Современная любовь», который не может не впечатлить своей многочисленностью и разнообразием.

Телевизионная антология, основанная на одноимённом еженедельном подкасте и колонке из New York Times о любви и человеческих взаимоотношениях, зачислила в свои ряды Энн Хэтэуэй («Отверженные»), Тину Фей («Студия 30»), Джона Слэттери («Безумцы»), Дева Пателя («Миллионер из трущоб»), Кэтрин Кинер («Прочь»), Энди Гарсию («Игроки»), Кристин Милиоти («Фарго»), Брэндона Виктора Диксона («Власть в ночном городе»), Оливию Кук («Первому игроку приготовиться»), Эндрю Скотта («Шерлок»), Джулию Гарнер («Озарк»), Ши Уигхэма («Возвращение домой»), Гэри Карра («Двойка»), Софию Бутеллу («Kingsman: Секретная служба») и Джона Галлахера мл. («Отдел новостей»).

Режиссёрами и сценаристами антологии о любви во всех её формах и проявлениях выступают Джон Карни («Хоть раз в жизни»), Шерон Хорган («Развод») и Том Холл. Один из эпизодов снимет недавно сбежавшая из «Бесстыдников» Эмми Россум. Производственный процесс уже запущен, снимать будут в Нью-Йорке.

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Темы
 
Современная любовь
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