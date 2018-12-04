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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Найт М. Шьямалан подтвердил печальную судьбу ребута «Баек из склепа»

Об отказе TNT от планов по возвращению «Баек из склепа» на телеэкраны стало известно ещё в начале лета. Глава кабельного канала заявил, что на данный момент ребут невозможен из-за проблем с передачей прав на первоисточник, но буде появится возможность уладить вопрос, они обязательно ею воспользуются. Однако в своё время возглавивший проект Найт М. Шьямалан недавно сообщил, что никаких положительных изменений в этой истории ждать не стоит:

Думаю, проект мёртв. Мы перепробовали всё, что могли. Вся эта ситуация практически полностью зависела от владельцев прав, а сам проект неразрывно связан с комиксом-первоисточником, создателями оригинального сериала и многими другими вещами, принадлежащими другому поколению и не имеющими ничего общего со мной. Я умолял их: «Пожалуйста, передайте мне права, и результат вас очень порадует». Но не сложилось.

Шьямалан с позапрошлого года работал над 10-серийным ребутом семисезонной культовой антологии ужасов в рамках ранее анонсированного двухчасового тематического блока, от которого в свете неприятной ситуации с правами решили отказаться.

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Байки из склепа
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