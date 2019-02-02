 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Рецензия и отзывы на игру Resident Evil 2 Вся правда о Мамору Хосоде Розыгрыш билетов на премьеру мультфильма «Мирай из будущего» «Навсикая из долины ветров» Хаяо Миядзаки выйдет в повторный российский кинопрокат Новое аниме зимы 2019 года
11
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Бренда Сонг и Лекс Скотт Дэвис — горячие подружки Кэт Деннингс в комедии «Куколка»

Подружка Маколея Калкина Бренда Сонг («Настоящий гений», «Папаши») и Лекс Скотт Дэвис («Тренировочный день») присоединились к Кэт Деннингс («Две девицы на мели») в 10-серийной комедии «Куколка» потокового сервиса Hulu.

В центре сюжета — молодая женщина (Деннингс), которую после крайне продолжительных отношений бросил парень, и она вынуждена заново открыть для себя мир женщин и женской дружбы.

Сонг сыграет Мэдисон Максвелл — бывшую лучшую подругу главной героини. Она уверена в себе, напориста и поистине женственна. Дэвис досталась роль подруги из колледжа — Стеллы Коул, искромётной, неподдельно крутой и не потерявшей способность по-детски всему удивляться (если бы дети интересовались вещами вроде экстази, винтажной мебели и перуанских звуковых ванн).

Первый эпизод срежиссирует Мэтт Спайсер, а остальные возьмёт на себя Стефани Лэйн («Вице-президент»). Шоураннером сериала выступает Айра Ангерлейдер («Как я встретил вашу маму»). За сценарий отвечает Джордан Уэйс («Земляне»). Все они также значатся исполнительными продюсерами проекта вместе с Деннингс, Марго Робби, Томом Акерли, Бреттом Хедбломом, Скоттом Морганом, Брайаном Унклессом и Николь Кинг. Съёмки должны начаться в этом году.

11 Обсудить
Темы
 
Куколка
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Куколка» Кэт Деннингс откроет для себя мир женщин
 
Кэт Деннингс возглавила актёрский состав пилота «Куколки» от Hulu
 
Бренда Сонг и Лекс Скотт Дэвис — горячие подружки Кэт Деннингс в комедии «Куколка»

Тоже интересно

 
Кино Во всех «Аватарах» будет один злодей — полковник Куоритч
 
Кино Эш из «Зловещих мертвецов» пожалел актёров, снимающихся в экранизациях комиксов
 
Кино «Годзилла 2» — новый трейлер с титаническими разрушениями
 
Кино Трейлер фильма «Неоновый демон»
 
Кино Студия Lucasfilm опровергла слухи о закрытии фильмов по «Звёздным войнам»
 
Стали известны главные актёры «Ведьмака»?
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Resident Evil 2 больше не лидирует в Steam, ремейк культового хоррора обошла игра из раннего доступаDeep Silver и 4A Games ответили на слова разработчика Metro: Exodus о возможных последствиях бойкота ПК-версии игрыKotaku о Titanfall 3Assassin's Creed: Dynasty засветилась на официальном сайте DenuvoНазвана самая популярная гоночная игра на PlayStation 4
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика