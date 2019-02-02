Бренда Сонг и Лекс Скотт Дэвис — горячие подружки Кэт Деннингс в комедии «Куколка»

Подружка Маколея Калкина Бренда Сонг («Настоящий гений», «Папаши») и Лекс Скотт Дэвис («Тренировочный день») присоединились к Кэт Деннингс («Две девицы на мели») в 10-серийной комедии «Куколка» потокового сервиса Hulu.

В центре сюжета — молодая женщина (Деннингс), которую после крайне продолжительных отношений бросил парень, и она вынуждена заново открыть для себя мир женщин и женской дружбы.

Сонг сыграет Мэдисон Максвелл — бывшую лучшую подругу главной героини. Она уверена в себе, напориста и поистине женственна. Дэвис досталась роль подруги из колледжа — Стеллы Коул, искромётной, неподдельно крутой и не потерявшей способность по-детски всему удивляться (если бы дети интересовались вещами вроде экстази, винтажной мебели и перуанских звуковых ванн).

Первый эпизод срежиссирует Мэтт Спайсер, а остальные возьмёт на себя Стефани Лэйн («Вице-президент»). Шоураннером сериала выступает Айра Ангерлейдер («Как я встретил вашу маму»). За сценарий отвечает Джордан Уэйс («Земляне»). Все они также значатся исполнительными продюсерами проекта вместе с Деннингс, Марго Робби, Томом Акерли, Бреттом Хедбломом, Скоттом Морганом, Брайаном Унклессом и Николь Кинг. Съёмки должны начаться в этом году.