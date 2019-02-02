 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Новые игры февраля 2019: Jump Force, Metro Exodus, Anthem и Far Cry: New Dawn Вся правда о Мамору Хосоде Новости игр — лучшее за неделю Ноль кадров в секунду. Выпуск 247: Фокусы для взрослых Дата выхода третьего сезона «Очень странных дел»
7
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: tvseriesfinale.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Netflix закрыл «Путешественников» на третьем сезоне

Потоковый сервис Netflix попрощался с сериалом «Путешественники». Проект совместного производства с канадским каналом Showcase завершился на третьем сезоне, о чём в своём твиттере рассказал исполнитель одной из главных ролей Эрик Маккормак.

События научно-фантастической драмы разворачиваются в далёком будущем, где человечеству грозит полное вымирание. Последние представители цивилизации изобрели механизм переноса своего сознания в разум жителей XXI века и воспользовались им, чтобы спасти людской род от грядущей катастрофы. Однако выясняется, что отправленная для выполнения сложнейшей миссии команда «путешественников», вмешиваясь в события прошлого, непредсказуемым образом меняет будущее.

В сериале наряду с Маккормаком снимались Джаред Абрахамсон, Неста Купер, Рейли Долмэн, Патрик Гилмор и Маккензи Портер. Создателем, шоураннером и главным сценаристом проекта выступал Брэд Райт («Звёздные врата: ЗВ-1», «Звёздные врата: Атлантида»).

7 Обсудить
Темы
 
Путешественники
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новые сериалы 17–23 октября
 
Новые сериалы 10–16 декабря
 
Netflix закрыл «Путешественников» на третьем сезоне

Тоже интересно

 
Кино «Три икса: Мировое господство» — трейлер
 
Кино «Аннигиляция» — тизер
 
Кино «Восемь подруг мисс Оушен» — второй трейлер
 
Аниме ЕВА-213: Кругом титаны
 
Кино «Аквамен» и «Веном» поменяли даты выхода
 
Кино Унесённые политкорректностью: Эд Скрейн и голливудская классика
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Resident Evil 2 больше не лидирует в Steam, ремейк культового хоррора обошла игра из раннего доступаDeep Silver и 4A Games ответили на слова разработчика Metro: Exodus о возможных последствиях бойкота ПК-версии игрыKotaku о Titanfall 3Assassin's Creed: Dynasty засветилась на официальном сайте DenuvoНазвана самая популярная гоночная игра на PlayStation 4
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика