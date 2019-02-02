Netflix закрыл «Путешественников» на третьем сезоне

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix попрощался с сериалом «Путешественники». Проект совместного производства с канадским каналом Showcase завершился на третьем сезоне, о чём в своём твиттере рассказал исполнитель одной из главных ролей Эрик Маккормак.

События научно-фантастической драмы разворачиваются в далёком будущем, где человечеству грозит полное вымирание. Последние представители цивилизации изобрели механизм переноса своего сознания в разум жителей XXI века и воспользовались им, чтобы спасти людской род от грядущей катастрофы. Однако выясняется, что отправленная для выполнения сложнейшей миссии команда «путешественников», вмешиваясь в события прошлого, непредсказуемым образом меняет будущее.

В сериале наряду с Маккормаком снимались Джаред Абрахамсон, Неста Купер, Рейли Долмэн, Патрик Гилмор и Маккензи Портер. Создателем, шоураннером и главным сценаристом проекта выступал Брэд Райт («Звёздные врата: ЗВ-1», «Звёздные врата: Атлантида»).