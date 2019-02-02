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Полицейский процедурал «Франкенштейн» заказан каналом CBS

Канал CBS принял в разработку пилотный эпизод многосерийной драмы «Франкенштейн», весьма вольно основанной на одноимённом романе Мэри Шелли.

По сути это будет полицейский процедурал, в котором Франкенштейн расследует преступления. То есть формально он, конечно, монстр Франкенштейна, но кого это волнует. Всё начинается в день, когда криминального детектива из Сан-Франциско убивают на службе. Довольно скоро он своим ходом возвращается к жене и работе, воскрешённый ничуть не подозрительным доктором Виктором Франкенштейном.

Если вы испытываете лёгкое дежавю, значит, вы зачем-то смотрели сериал «Второй шанс» с Робертом Казински, абсолютно тем же синопсисом и рабочим названием от телеканала Fox.

Над сюжетом пилота для CBS работает сценарист сериала «Элементарно» Джейсон Трэйси. «Франкенштейна» планируется оживить к следующему сериальному сезону.

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