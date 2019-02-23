Телеовощи. Выпуск 272: Ктулху в чемодане

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:16 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:28 —
|Новости
|21:33 —
|Отвечаем на вопросы
|33:56 —
|«Волшебники» — 4x05
|41:08 —
|«Академия смерти» — 1x05—06
|54:30 —
|«Легенды завтрашнего дня» — 3x16 (впечатления Юры и Льва)
|01:00:39 —
|«Звёздный путь» — 3x05 (впечатления Юрия)
|01:07:40 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 1x09 (впечатления Льва)
|01:14:15 —
|«Доказанная невиновность» (Proven Innocent) — 1x01 (премьера)
|01:18:31 —
|«Академия Амбрелла» (The Umbrella Academy) — 1x01 (премьера)
|01:24:52 —
|«Роковой патруль» (Doom Patrol) — 1x01 (премьера)
|01:30:13 —
|«Принц драконов» — 2x01—09 (премьера сезона)
|01:31:10 —
|«Новобранец» — 1x12—13
|01:42:23 —
|«Прослушка» — 1x02
|01:48:04 —
|«Булл» — 3x14—15
|02:03:17 —
|Благодарим наших спонсоров
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