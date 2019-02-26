Звезда «Мстителей» сыграет в драме от режиссёра «Венома»

Не пережившая щелчок Таноса Коби Смолдерс («Мстители», «Как я встретил вашу маму») после закрытия сериала Netflix «Друзья с колледжа» недолго сидела без дела. Телеканал ABC утвердил актрису на главную роль в пилоте драмы «Стамптаун» (Stumptown) — экранизации одноимённого графического романа Грега Руки.

Смолдерс сыграет ветерана армии Декс Париос — сильную, напористую, остроумную, но совершенно неспособную управляться с собственной жизнью. Недавно вернувшись со службы, она оседает в Портленде (Орегон) и в попытках встать на ноги начинает работать частным детективом. Однако разгребая чужие проблемы, она совершенно забывает про свои собственные, коих у неё навалом (включая игорные долги).

Исполнительными продюсерами проекта помимо Руки выступают Рубен Фляйшер («Веном», «Добро пожаловать в Zомбилэнд»), Джейсон Ричман, Мэттью Саутворт, Джастин Гринвуд и Дэйв Бернад.