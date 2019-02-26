«Хорошие девочки» — трейлер второго сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал NBC опубликовал трейлер второго сезона «Хороших девочек». Продолжение криминальной драмеди стартует 3 марта.

Это история о трёх подругах из пригорода, уставших от безуспешных попыток свести концы с концами. Решив, что настало время взять инициативу в свои руки, они грабят местный супермаркет, но сказывается отсутствие опыта — их в целом успешная авантюра со временем обрастает уймой неприятных и откровенно опасных последствий. Во втором сезоне главные героини продолжат расширять свой криминальный опыт.

В сериале снимаются Кристина Хендрикс, Ретта, Мэй Уитман, Рено Уилсон, Мэнни Монтана, Лидия Джюэтт, Иззи Стэннард, Мэттью Лиллард и другие.

Основным сценаристом остаётся создатель сериала Дженна Бэнс («Отчаянные домохозяйки»). Она же выступает исполнительным продюсером проекта наравне с Джаннин Реншоу и Дином Паризо («В поисках галактики»). Производственный процесс на контроле у Universal Television.