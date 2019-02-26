У «Гремлинов» появится многосерийный анимационный приквел

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

По информации издания Variety, производственные компании Warner Bros. Television и Amblin Television объединяются для работы над анимационным проектом по культовому франчайзу «Гремлины». Мультсериал выйдет на принадлежащей WarnerMedia стриминговой платформе, которую запустят в работу под конец года.

Анимационный приквел расскажет о мистере Винге — пожилом продавце из китайского магазинчика, у которого отец главного героя в первом фильме купил могвая. Это история приключений молодого Винга и его маленького пушистого приятеля Гизмо.

Сценарий напишет Це Чун («Готэм», «Однажды в сказке»); он же выступит одним из исполнительных продюсеров проекта.

Warner Bros. и Amblin пока воздерживаются от комментариев.