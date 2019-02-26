 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
КГ играет: Flashback (2013) Новости игр — лучшее за неделю Crackdown 3 — сравнение разрушаемости в демо 2015 года и предрелизной версии Ноль кадров в секунду. Выпуск 250: Скандалы, слухи, яйца Apex Legends — релиз, детали и трейлеры «королевской битвы» в мире Titanfall
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

У «Гремлинов» появится многосерийный анимационный приквел

По информации издания Variety, производственные компании Warner Bros. Television и Amblin Television объединяются для работы над анимационным проектом по культовому франчайзу «Гремлины». Мультсериал выйдет на принадлежащей WarnerMedia стриминговой платформе, которую запустят в работу под конец года.

Анимационный приквел расскажет о мистере Винге — пожилом продавце из китайского магазинчика, у которого отец главного героя в первом фильме купил могвая. Это история приключений молодого Винга и его маленького пушистого приятеля Гизмо.

Сценарий напишет Це Чун («Готэм», «Однажды в сказке»); он же выступит одним из исполнительных продюсеров проекта.

Warner Bros. и Amblin пока воздерживаются от комментариев.

1 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Сериалы У «Гремлинов» появится многосерийный анимационный приквел

Тоже интересно

 
Кино Студия Universal Pictures получила продюсерский проект Питера Джексона
 
Кино «Ёлки новые» — второй трейлер
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Малыш на драйве»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 221: Мистер Теймеруз
 
Кино «Лига справедливости» — промо-арт
 
Кино «Яркий» — трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Capcom похвасталась успехами Resident Evil - обновлена информация по общим продажам игр серииНовое поколение Pokemon грядет на Switch - анонсирована презентация Pokemon DirectFortnite - королевская битва Epic Games может получить механику возрожденийMetro: Exodus - Дмитрий Глуховский надеется, что игра поможет свергнуть режим Владимира ПутинаЕвропейской версии Metal Gear Solid исполнилось 20 лет. Хидео Кодзима поделился изображением русской водки
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика