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«Игра престолов» — трейлер восьмого сезона

У восьмого сезона «Игры престолов» нежданно-негаданно появился первый трейлер, мастерски нагнетающий атмосферу эпического противостояния. Шестисерийный финал культовой фэнтезийной саги по романам «Песни Льда и Пламени» Дж. Р. Р. Мартина стартует на кабельном канале HBO 14 апреля.

Трейлер, само собой, практически не раскрывает сюжета. Все кадры посвящены одному-единственному событию, которое определит дальнейшую судьбу Вестероса, — решающей битве между живыми и мёртвыми.

Восьмой сезон срежиссировали проверенные ветераны проекта Мигель Сапочник и Дэвид Наттер. Со сценарием бессменным шоураннерам сериала Дэвиду Бениоффу и Д. Б. Уайссу помогали Дэйв Хилл и Брайан Когман.

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