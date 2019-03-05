Второй сезон «Академии Амбрелла» — вопрос решённый

Стартовавшая 15 февраля фантастическая драма Netflix «Академия Амбрелла» меньше чем за неделю стала самым востребованным стриминговым сериалом по комиксам в США, оставив позади «Очень странные дела», «Звёздный путь: Дискавери» и «Титанов». Более того, согласно данным аналитической фирмы Parrot Analytics, дерзкий новичок обошёл даже телевизионные проекты Marvel и DC, включая самый популярный сериал прошлого года «Флэш».

А потому, хоть Netflix и не торопится анонсировать второй сезон супергеройской драмы, ни у кого не осталось сомнений в том, что он будет. В распоряжение портала Screen Rant попала информация, подтверждающая светлое будущее сериала — оказывается, стриминг-гигант уже вовсю подыскивает локации для съёмок продолжения. В зону интересов, в частности, попали фермы и жилые дома Южного Онтарио (Канада) неподалёку от Торонто и Гамильтона, где снимался первый сезон.

Сериал по одноимённому комиксу Джерарда Уэя и Габриэля Ба от издательства Dark Horse Comics рассказывает историю некогда развалившейся команды юных супергероев «Академия Амбрелла», созданной их приёмным отцом — эксцентричным миллиардером Реджинальдом Харгривзом. После таинственной гибели последнего сводные братья и сёстры вынуждены вновь объединиться, забыть про все обиды и спасти мир от апокалипсиса. Легче сказать, чем сделать.

Актёрский состав первого сезона включает Эллен Пейдж, Роберта Шиэна, Эйдана Галлахера, Тома Хоппера, Эмми Рэйвер Лэмпман, Дэвида Кастанеду, Джастина Х. Мина, Кэмерона Бриттона, Мэри Джей Блайдж, Адама Годли и Джордан Клер Роббинс. До второго сезона, понятное дело, доживут не все. Шоураннером сериала выступает Стив Блэкман («Легион», «Видоизменённый углерод»).