 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
       
«Корзинка с фруктами» — трейлер и новые сэйю «Навсикая из Долины ветров» — российские трейлер, постер и список городов проката Рецензия и отзывы на игру Metro Exodus Рецензия и отзывы на игру Resident Evil 2 Игру продаёт только картинка: слухи о проблемах разработки Atomic Heart
 
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Второй сезон «Академии Амбрелла» — вопрос решённый

Стартовавшая 15 февраля фантастическая драма Netflix «Академия Амбрелла» меньше чем за неделю стала самым востребованным стриминговым сериалом по комиксам в США, оставив позади «Очень странные дела», «Звёздный путь: Дискавери» и «Титанов». Более того, согласно данным аналитической фирмы Parrot Analytics, дерзкий новичок обошёл даже телевизионные проекты Marvel и DC, включая самый популярный сериал прошлого года «Флэш».

А потому, хоть Netflix и не торопится анонсировать второй сезон супергеройской драмы, ни у кого не осталось сомнений в том, что он будет. В распоряжение портала Screen Rant попала информация, подтверждающая светлое будущее сериала — оказывается, стриминг-гигант уже вовсю подыскивает локации для съёмок продолжения. В зону интересов, в частности, попали фермы и жилые дома Южного Онтарио (Канада) неподалёку от Торонто и Гамильтона, где снимался первый сезон.

Сериал по одноимённому комиксу Джерарда Уэя и Габриэля Ба от издательства Dark Horse Comics рассказывает историю некогда развалившейся команды юных супергероев «Академия Амбрелла», созданной их приёмным отцом — эксцентричным миллиардером Реджинальдом Харгривзом. После таинственной гибели последнего сводные братья и сёстры вынуждены вновь объединиться, забыть про все обиды и спасти мир от апокалипсиса. Легче сказать, чем сделать.

Актёрский состав первого сезона включает Эллен Пейдж, Роберта Шиэна, Эйдана Галлахера, Тома Хоппера, Эмми Рэйвер Лэмпман, Дэвида Кастанеду, Джастина Х. Мина, Кэмерона Бриттона, Мэри Джей Блайдж, Адама Годли и Джордан Клер Роббинс. До второго сезона, понятное дело, доживут не все. Шоураннером сериала выступает Стив Блэкман («Легион», «Видоизменённый углерод»).

+ Обсудить
Темы
 
Академия Амбрелла
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Академия Амбрелла» — тизер фантастической драмы
 
«Академия Амбрелла» — трейлер
 
Эллен Пейдж получила одну из главных ролей в «Академии Амбрелла» от Netflix

Тоже интересно

 
Игры Трейлер игры Detroit: Become Human с выставки E3-2016
 
Кино Полный список актёров из фильма «Лига справедливости»
 
Телеовощи. Выпуск 161: Пастор Шлак
 
Кино Короткометражный фильм Нила Бломкампа God: Serengeti
 
Кино Режиссёр Сарик Андреасян экранизирует историю про убийство авиадиспетчера
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 319: Неприличный фанфик
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Final Fantasy за полцены - в PS Store началась распродажа игр серииКак менялись предпочтения пользователей Steam на PC - появилась интересная статистикаOccupation - первые 15 минут политического приключенченияРетроспектива CD Projekt RED — официальный канал PlayStation представил видео об истории знаменитой студииKingdom Hearts - The Story So Far выйдет в России

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика