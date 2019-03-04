«Воин» — трейлер криминального боевика Джастина Лина

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Многообещающий криминальный боевик «Воин» Джастина Лина обзавёлся полноценным трейлером. Сериал по рукописям легендарного Брюса Ли стартует на кабельном канале Cinemax 5 апреля.

События 10-серийной криминальной экшен-драмы разворачиваются во второй половине XIX века в разгар кровавых междоусобных мафиозных войн в китайском квартале Сан-Франциско. Едва прибыв из Китая в Америку, молодой мастер боевых искусств Ах Сам (Эндрю Кодзи) оказывается втянут в непримиримую борьбу группировок.

В сериале снимаются Оливия Ченг, Джейсон Тобин, Дайан Доан, Киран Бью, Дин Джаггер и другие. Исполнительными продюсерами наряду с Лином выступают сценарист пилота Джонатан Троппер («Банши»), Даниэль Вудроу и Шеннон Ли. Производством занимаются Perfect Storm, Tropper Ink Productions и Bruce Lee Entertainment.