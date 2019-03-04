«Воин» — трейлер криминального боевика Джастина Лина

Многообещающий криминальный боевик «Воин» Джастина Лина обзавёлся полноценным трейлером. Сериал по рукописям легендарного Брюса Ли стартует на кабельном канале Cinemax 5 апреля.
События 10-серийной криминальной экшен-драмы разворачиваются во второй половине XIX века в разгар кровавых междоусобных мафиозных войн в китайском квартале Сан-Франциско. Едва прибыв из Китая в Америку, молодой мастер боевых искусств Ах Сам (Эндрю Кодзи) оказывается втянут в непримиримую борьбу группировок.
В сериале снимаются Оливия Ченг, Джейсон Тобин, Дайан Доан, Киран Бью, Дин Джаггер и другие. Исполнительными продюсерами наряду с Лином выступают сценарист пилота Джонатан Троппер («Банши»), Даниэль Вудроу и Шеннон Ли. Производством занимаются Perfect Storm, Tropper Ink Productions и Bruce Lee Entertainment.
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