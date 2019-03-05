Комедия «Никакой активности» продлена на третий сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Многосерийная полицейская комедия «Никакой активности» получила от CBS All Access продление на третий сезон. Потоковый сервис не раскрывает свою рейтинговую статистику, но на «Томатах» у сериала 70% одобрения от критиков и 86% — от зрителей. Вероятно, эти показатели подкрепляются солидным количество просмотров.

Американская версия одноимённой австралийской телекомедии рассказывает о двух полицейских из Сан-Диего, которые проводят слишком много рабочего времени вместе. По работе детективам Нику Каллену (Патрик Браммалл) и Джадду Толбеку (Тим Медоуз) приходится иметь дело со всякими опасностями, включая бурную деятельность наркокартеля, разборки в подпольном мире петушиных боёв и коррупционный скандал в родном департаменте.

В сериале наряду с Браммаллом и Медоузом снимаются Джейк Джонсон, Сунита Мани, Джейсон Манцукас, Эми Седарис и Дж. К. Симмонс.

Режиссирует Трент О’Доннелл («Бруклин 9-9», «Хорошее место»). Исполнительными продюсерами числятся Уилл Феррелл и Адам Маккей, а производством занимается их совместная компания Funny or Die в сотрудничестве с CBS Television Studios, Jungle и Gary Sanchez Productions.