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«Акт» — трейлер криминальной антологии с датой выхода

Криминальная антология «Акт» (The Act) обзавелась полноценным трейлером. Первый сезон стартует на потоковом сервисе Hulu 20 марта.

В центре истории по реальным событиям прикованная к инвалидному креслу Джипси Бланшар (Джои Кинг) и её мать Ди-Ди (Патриция Аркетт), чья бесконечная забота о дочери восхищает всю округу. Никто и не догадывается, что жажда контроля и чрезмерная опека Ди-Ди уже давно переходят все границы. Взрослеющая Джипси начинает протестовать против удушающей материнской любви, и у этого бунта оказываются далеко идущие последствия.

В основной актёрский состав также входят Анна-София Робб и Хлоя Севиньи.

Первый сезон вдохновлён статьёй журналистки Мишель Дин Dee Dee Wanted Her Daughter To Be Sick, Gypsy Wanted Her Mom To Be Murdered, опубликованной в издании Buzzfeed в 2016 году.

Сценарий написал Ник Антоска («Ганнибал», «Нулевой канал») вместе с автором статьи-первоисточника. Исполнительными продюсерами помимо Антоски и Дин выступают Бриттон Риццио и Грег Шепард. Производство контролирует Universal Cable Productions.

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