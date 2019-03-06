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«Родина: Форт Салем» — первый тизер сериала о боевых ведьмах США

Сериалоделы без устали куют феминистическую реальность: в будущем, в настоящем и даже в прошлом. Телеканал Freeform заказал съёмки десятисерийной «исторической» драмы «Родина: Форт Салем» (Motherland: Fort Salem) про отважных ведьм, спасающих Америку. Уже и первый тизер этой прелести имеется.

События разворачиваются в альтернативной вселенной, где ведьмы согласились биться за США в обмен на прекращение преследований. Центральные персонажи истории — три молодые женщины, едва обученные азам боевой магии и отправленные на передовую. В мире «Форта Салема» женщины воюют на фронте с врагами страны и террористами при помощи супероружия и магии.

В главных ролях снимаются Тэйлор Хиксон, Джессика Саттон, Амалия Хольм и Деметрия Маккинни. Создателем, шоураннером и сценаристом проекта выступает Эллиот Лоуренс («Когти»). Исполнительными продюсерами значатся Уилл Феррелл, Адам Маккей, Кевин Мессик, Мария Мадженти и режиссёр пилота Стивен Эделсон. Производством занимаются Freeform Studios и Gary Sanchez Productions.

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Видео Родина: Форт Салем
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«Родина: Форт Салем» — первый тизер сериала о боевых ведьмах США

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