«Благие знамения» от Amazon нашли своего Мрачного Жнеца

Экранизация юмористического фэнтези сэра Терри Пратчетта и Нила Геймана «Благие знамения», наконец, получила завершающий штрих. Гейман рассказал сегодня в своём Твиттере, что роль Смерти в адаптации исполнит Брайан Кокс («Наследники»).

Мрачный жнец, разумеется, будет анимацией, а актёр наделит его голосом, глухим, как ночное эхо, холодным и тяжёлым отзвуком, мрачным и безжизненным, как древняя могильная плита.

So for anybody wondering... The amazing Brian Cox plays Death in #GoodOmens. This is what Death looks like, when he's not on a motorbike anyway. (Watch the trailer tomorrow.) pic.twitter.com/ARmFMM97uc