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«Благие знамения» от Amazon нашли своего Мрачного Жнеца

Экранизация юмористического фэнтези сэра Терри Пратчетта и Нила Геймана «Благие знамения», наконец, получила завершающий штрих. Гейман рассказал сегодня в своём Твиттере, что роль Смерти в адаптации исполнит Брайан Кокс («Наследники»).

Мрачный жнец, разумеется, будет анимацией, а актёр наделит его голосом, глухим, как ночное эхо, холодным и тяжёлым отзвуком, мрачным и безжизненным, как древняя могильная плита.

Слова, сопровождающие на видео четвёртого всадника байкера Апокалипсиса, являются цитатой из радиопостановки «Благие знамения» 2014 года. Это фрагмент Предсказания №3017 из книги «Превосходные и Недвусмысленные Пророчества Агнессы Псих»:

Се, явятся Четверо, несущие конец, и иже с ними Ангелы Ада, и паки Четверо, и Трое вознесутся, и Тёмный Ангел примет поражение, но Человек получит своё.

Одноимённый роман рассказывает, как демон Кроули (Дэвид Теннант) и ангел Азирафаэль (Майкл Шин) пытаются остановить Армагеддон, чтобы не пришлось покидать давно полюбившуюся им Землю.

В сериале снимаются Адриа Архона, Джон Хэмм, Нед Деннехи, Майкл Маккин, Миранда Ричардсон, Джек Уайтхолл, Мирей Инос, Ник Офферман, а также Фрэнсис Макдорманд (голос Бога) и Бенедикт Камбербэтч (голос Сатаны).

Нил Гейман выступает шоураннером и сценаристом проекта. Режиссёр — Дуглас Маккиннон («Падение ордена»). Все шесть серий выйдут на Amazon 31 мая.

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