Сантьяго Кабрера и Мишель Хёрд включены в актёрский состав сериала о Жан-Люке Пикаре

Всё ещё безымянный сериал о Жан-Люке Пикаре постепенно расширяет свою съёмочную команду и актёрский состав. В кастинг-лист проекта записались Сантьяго Кабрера («Мушкетёры», «Большая маленькая ложь») и Мишель Хёрд («Сорвиголова», «Слепое пятно»).

Первые новости о новых приключениях капитана Звёздного Флота появились прошлым летом — их сообщил бессменный исполнитель роли Патрик Стюарт. Уже в сентябре началась активная разработка проекта, который с тех пор обрастал слухами, подтверждать которые никто не спешил. Впрочем, сам Стюарт в общении с журналистами не раз делился важными деталями. К примеру, известно, что в новом сериале его герой, оставив позади события семи сезонов «Звёздного пути: Нового поколения», начнёт новую главу своей жизни. По духу проект напоминает многосерийный фильм, а это явно сигнализирует о горизонтальном сюжете. Также актёр обмолвился, что авторы нацелены на несколько сезонов.

Кабрере достался персонаж по имени Лоуренс — нанятый Пикаром пилот космического корабля и по совместительству искусный вор, не отягощённый муками совести. Хёрд сыграет Алану — бывшего офицера разведки, блестящего аналитика с исключительной памятью и вредными привычками: пристрастием к наркотикам и алкоголю.

Первый и второй эпизоды режиссирует Ханель Калпеппер («Звёздный путь: Дискавери»). В команду исполнительных продюсеров сериала входят Алекс Куртцман, Патрик Стюарт, Джеймс Дафф, Акива Голдсман, Майкл Шейбон, Хизер Кадин, Род Родденберри и Тревор Рот. Производством занимаются CBS TV Studios, Secret Hideout и Roddenberry Entertainment.