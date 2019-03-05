«NOS4A2» — тизер хоррора по роману Джо Хилла

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Сериал «NOS4A2» обзавёлся первым тизером. Десятисерийная экранизация одноимённого мистического триллера Джо Хилла стартует на кабельном канале AMC этим летом, но точной даты премьеры пока нет.

Чарли Мэнкс (Закари Куинто) — бессмертное чудовище в человеческом облике. Древний монстр питается душами похищенных детей, отправляя свои жертвы в созданную его воображением страну вечного Рождества. Но вскоре на его пути встаёт угроза в лице молодой матери Виктории Маккуин (Эшли Каммингс), обнаружившей в себе дар находить утерянное. В поисках пропавшего сына молодая женщина выходит на след Мэнкса и рискует всем, чтобы спасти своего ребёнка.

Шоураннером и сценаристом проекта выступает Джейми О’Брайен («Ад на колёсах», «Бойся ходячих мертвецов»); он же наряду с Хиллом и Лорен Коррао является исполнительным продюсером сериала. Производство курируют AMC Studios и Tornante Television.