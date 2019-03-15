HBO утвердил официальный хронометраж всех эпизодов восьмого сезона «Игры престолов»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал HBO опубликовал официальный хронометраж эпизодов заключительного восьмого сезона «Игры престолов» и заодно на всякий случай уточнил даты выхода каждого из них. Зрителям переживать не придётся — никаких перерывов в показе не предвидится.

Первый эпизод — 54 минуты, 14 апреля

Второй эпизод — 58 минут, 21 апреля

Третий эпизод — 82 минуты, 28 апреля

Четвёртый эпизод — 78 минут, 5 мая

Пятый эпизод — 80 минут, 12 мая

Шестой эпизод — 80 минут, 19 мая

Длительность первых двух эпизодов финальной телеглавы фэнтезийного эпика канал обнародовал чуть раньше, а вот информация о хронометраже остальных четырёх оставалась предметом гаданий и предположении.

До премьеры восьмого сезона грандиозного детища Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса остался ровно месяц.