HBO утвердил официальный хронометраж всех эпизодов восьмого сезона «Игры престолов»

Кабельный канал HBO опубликовал официальный хронометраж эпизодов заключительного восьмого сезона «Игры престолов» и заодно на всякий случай уточнил даты выхода каждого из них. Зрителям переживать не придётся — никаких перерывов в показе не предвидится.
- Первый эпизод — 54 минуты, 14 апреля
- Второй эпизод — 58 минут, 21 апреля
- Третий эпизод — 82 минуты, 28 апреля
- Четвёртый эпизод — 78 минут, 5 мая
- Пятый эпизод — 80 минут, 12 мая
- Шестой эпизод — 80 минут, 19 мая
Длительность первых двух эпизодов финальной телеглавы фэнтезийного эпика канал обнародовал чуть раньше, а вот информация о хронометраже остальных четырёх оставалась предметом гаданий и предположении.
До премьеры восьмого сезона грандиозного детища Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса остался ровно месяц.