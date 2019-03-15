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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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HBO утвердил официальный хронометраж всех эпизодов восьмого сезона «Игры престолов»

Кабельный канал HBO опубликовал официальный хронометраж эпизодов заключительного восьмого сезона «Игры престолов» и заодно на всякий случай уточнил даты выхода каждого из них. Зрителям переживать не придётся — никаких перерывов в показе не предвидится.

  • Первый эпизод — 54 минуты, 14 апреля
  • Второй эпизод — 58 минут, 21 апреля
  • Третий эпизод — 82 минуты, 28 апреля
  • Четвёртый эпизод — 78 минут, 5 мая
  • Пятый эпизод — 80 минут, 12 мая
  • Шестой эпизод — 80 минут, 19 мая

Длительность первых двух эпизодов финальной телеглавы фэнтезийного эпика канал обнародовал чуть раньше, а вот информация о хронометраже остальных четырёх оставалась предметом гаданий и предположении.

До премьеры восьмого сезона грандиозного детища Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса остался ровно месяц.

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Игра престолов
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